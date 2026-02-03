Foto: Divulgação/Polícia Civil

Polícia Civil cumpre mandados em Rio Claro e Piracicaba para desarticular núcleo de facção criminosa financiado por empresário local durante a Operação Ágora

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) de Rio Claro, deflagrou na manhã desta terça-feira (3) a Operação Ágora. A ação visa o combate ao tráfico de drogas e a repressão de organização criminosa.

O trabalho investigativo teve início após prisões em flagrante que permitiram identificar integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC). O grupo coordena o tráfico de entorpecentes em Rio Claro e região, além de manter disputas territoriais.

Foto: Divulgação/Polícia Civil

Mandados de prisão e busca na região

O Poder Judiciário expediu 12 mandados de prisão preventiva. Até o momento, três foram cumpridos e quatro investigados já estavam no sistema prisional. Diligências continuam para localizar os demais alvos da Operação Ágora.

A operação também realizou 19 mandados de busca e apreensão. As equipes atuaram em endereços nos municípios de Rio Claro e Piracicaba para coletar provas sobre a atuação da estrutura criminosa na região.

Financiamento e organização interna

As investigações apontaram que a facção realizava reuniões para definir diretrizes operacionais e financeiras. Segundo a Polícia Civil, um empresário do ramo automobilístico é apontado como um dos principais alvos e financiador do grupo.

A Operação Ágora contou com apoio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e outras unidades. O objetivo é desarticular o núcleo criminoso, e a Polícia Civil esclarece que as apurações seguem em andamento para novos desdobramentos.