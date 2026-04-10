Caso ocorreu na madrugada desta sexta-feira (10) após denúncias de invasão a residências; Polícia Civil investiga como morte suspeita, de acordo com o BO

Um homem morreu durante uma ocorrência policial na madrugada desta sexta-feira (10), no bairro Jardim Inocoop, em Rio Claro. O caso aconteceu por volta da 01h15, após a Polícia Militar receber denúncias de que um indivíduo estaria invadindo residências na região.

Segundo o registro da Polícia Militar, o homem teria passado por diversos quintais, danificando cercas e telhados até invadir uma casa. No local, a equipe policial localizou o indivíduo, que apresentava diversos hematomas, cortes e lesões visíveis nos antebraços, pernas, mãos, pés, pescoço e face.

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Abordagem e resistência no Jardim Inocoop

Ao ser questionado pelos policiais, o homem alegou que havia se envolvido em uma briga com diversos indivíduos em situação de rua, que o estariam perseguindo com a intenção de matá-lo. De acordo com os agentes, houve resistência durante a abordagem, sendo necessário o uso de dispositivo elétrico para contenção.

Após ser imobilizado, o homem perdeu os sinais vitais ainda no local da ocorrência. Equipes de resgate foram acionadas imediatamente, mas a morte foi confirmada no endereço da abordagem. A identidade da vítima ainda não foi esclarecida pelas autoridades.

A perícia técnica esteve no local e o corpo foi encaminhado para exame necroscópico no Instituto Médico Legal (IML). De acordo com aquilo que consta do Boletim de Ocorrência, o caso foi registrado no plantão policial como morte suspeita e as circunstâncias do óbito serão investigadas pela Polícia Civil.

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