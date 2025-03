Na pior campanha da sua história recente, o Rio Claro FC volta para a Série A3 (Foto: Pedrinho Sarti)

O Rio Claro FC foi derrotado pelo São Bento e acabou rebaixado para a Série A3 do Campeonato Paulista

Foi a pior campanha do Galo Azul em anos, já que de 15 jogos disputados nesta temporada venceu apenas uma partida, empatando em nove (a maioria sem gols) e sendo derrotado em cinco jogos. O time ficou na última colocação da tabela na primeira fase, com apenas 12 pontos.

Acima, estava a Portuguesa Santista, com 13 pontos e também rebaixada. No último sábado (8), enfrentando o São Bento em Sorocaba, a equipe sofreu um apagão e perdeu por 3 a 0 no Estádio Municipal Walter Ribeiro. Foram dois gols de Nunes num intervalo de quatro minutos no segundo tempo, e um gol de Nadson ao final da etapa complementar.

Desta forma, o São Bento fez o dever de casa e se livrou do rebaixamento, pois a Portuguesa Santista empatou sem gols com o Votuporanguense em Santos. Com isso, a primeira fase do Paulistão A2 chegou ao fim. Taubaté, São José, Ferroviária e Santo André venceram e avançaram às quartas de final, se juntando a Primavera, Capivariano, XV de Piracicaba e Ituano, que já tinham garantido suas vagas.

São Bento e Portuguesa Santista ficaram com 13 pontos, mas o time de Sorocaba teve uma vitória a mais (3 a 2), rebaixando o adversário junto com o Rio Claro, 16º com 12. O Galo Azul encerra sua participação na A2 com um saldo de apenas 11 gols durante a competição e tomou 21, sendo que a maior goleada do campeonato foi contra o Santo André, quando perdeu de 5 a 1 no Estádio Brunão, no início de fevereiro.

Nas quartas de final, o primeiro colocado encara o oitavo, o segundo pega o sétimo e assim por diante. Os duelos serão feitos em dois jogos e, em caso de empate no placar agregado, a decisão vai para os pênaltis. Os times com melhores campanhas decidem os mandos dos jogos. Apenas os dois finalistas garantem o acesso ao Paulistão Sicredi, que ocuparão as vagas de Água Santa e Inter de Limeira. Veja os duelos das quartas de final: Primavera x Santo André; Capivariano x XV de Piracicaba; Ituano x Ferroviária; Taubaté x São José.