O Centro de Aperfeiçoamento Pedagógico (CAP) da Secretaria Municipal da Educação de Rio Claro realizou atividades de formação, destinadas aos agentes educacionais recentemente contratados, reafirmando seu papel fundamental na qualificação dos profissionais que atuam diretamente no cotidiano escolar.

A formação teve como tema central “Do cuidado à intencionalidade educacional”, destacando a importância de uma atuação consciente, ética e que contribuam com as práticas pedagógicas desenvolvidas pelos docentes da rede de ensino.

A formação ocorreu no início desta semana, no auditório da Secretaria Municipal da Educação, e contemplou discussões sobre a importância das inter-relações no ambiente escolar, o conhecimento sobre o desenvolvimento infantil e a atuação no apoio aos alunos com deficiência (PCD), temas diretamente relacionados às rotinas dos agentes educacionais e à qualificação do trabalho desenvolvido nas unidades educacionais.

A importância das inter-relações no ambiente escolar foi abordada, ressaltando o cuidado, o respeito e a convivência como elementos essenciais para a construção de um ambiente educativo saudável. O conhecimento sobre o desenvolvimento infantil foi discutido evidenciando a necessidade de compreender as diferentes fases do desenvolvimento das crianças, qualificando as ações de cuidado e acompanhamento no contexto escolar.

Também foi tratado o tema “Inclusão escolar e como lidar com suas especificidades”, fortalecendo práticas inclusivas no apoio à garantia do direito à aprendizagem de todos.

Destacando a relevância dessa ação formativa, a secretária municipal da Educação, Valéria Velis, ressaltou que investir na formação continuada dos agentes educacionais é garantir a qualidade do ensino e fortalecer a aprendizagem das crianças, em consonância com os princípios da ODS 4 – Educação de Qualidade.