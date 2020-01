Novo secretário de Saúde fala em ‘visão’ do servidor

Um dia após a então secretária Maria Clélia Bauer pedir exoneração da presidência da Fundação Municipal de Saúde, o prefeito João Teixeira Junior (DEM) anunciou que o servidor público Maurício Monteiro passa a ser o mais novo titular da pasta na Prefeitura de Rio Claro. Monteiro trabalha há seis anos no serviço público na área de Vigilância Sanitária e aceitou emprestar sua experiência ao setor administrativo para gerir a Secretaria de Saúde.

Em entrevista ao Jornal Cidade nessa quinta-feira (23), falou sobre a expectativa para o novo cargo. “Saúde é um processo. Respeito os secretários que me antecederam e neste momento o nosso prefeito entendeu que, além das questões de comando para quem está nesta cadeira, o momento é de trazer a visão do servidor, humanizada, para lapidar o efeito colateral das novas mudanças, para os ajustes serem mais refinados”, declarou.

Sobre o novo desafio, Monteiro ressalta a importância de ouvir os servidores para “trazer tranquilidade e condição de trabalho adequada. Estou vindo para manter conquistas e avanços, mas também agregar o melhor que tenho a oferecer da minha experiência na área e conciliar, promover essa condição do recurso humano, do funcionamento da visão com fator humano para acomodar a ansiedade do funcionalismo para melhor atender os munícipes, e a população merece”, finaliza.

O prefeito Juninho da Padaria lembra que o novo secretário é um funcionário de carreira. “Ele tem grande conhecimento, já trabalhava com a Clélia. Tem uma visão macro, sanitarista. Aceita desafios, mas é um ser humano sujeito a acertos e erros. Os avanços vão permanecer e trabalharemos na humanização que queremos. É uma pessoa já do próprio sistema, que conhecemos e que colaborará bastante. É o escolhido por nós que vai segurar o bastão da Saúde”, acrescenta à reportagem.

Nesta sexta-feira (24), o novo secretário de Saúde será apresentado pelo chefe do Poder Executivo aos vereadores da Câmara Municipal de Rio Claro.