A nova administração municipal de Rio Claro quer solução para os problemas no condomínio Jardim das Nações 1 e 2 causados no final do ano passado por chuvas e ventos fortes. Na quarta-feira (6) a prefeitura encaminhou ofício ao Banco do Brasil solicitando com urgência reunião com o responsável técnico pelo empreendimento e representantes da empresa Direcional, que executou as obras, para tratar do assunto.

“Temos que resolver essa situação o mais rápido possível porque estamos no período de grande volume de chuvas e os moradores não podem ficar sujeitos a outra situação do tipo”, destaca o secretário municipal da Habitação, Agnelo Mattos, informando que o prefeito Gustavo Perissinotto determinou prioridade da prefeitura no trato do assunto.

No dia 18 de novembro do ano passado, alguns blocos de edifícios do Jardim das Nações foram destelhados e tiveram parte da estrutura metálica comprometida por um vendaval, colocando em risco a integridade física e material de mutuários. “Queremos que o problema seja resolvido de forma definitiva para que os moradores possam ter tranquilidade em relação a suas residências e pertences, principalmente nos dias de chuva e vento”, acrescenta o secretário da Habitação.