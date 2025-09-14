Imagem ilustrativa

A BRK, concessionária responsável pelos serviços de esgotamento sanitário em Rio Claro, realizará nesta segunda-feira, dia 15, intervenção parcial em trecho da Avenida Visconde do Rio Claro, no Centro. No local será realizada uma nova ligação de água na altura do número 1.072. O serviço está programado para ter início às 7h30, com previsão de término até o meio-dia, mas pode se estender dependendo da complexidade do trabalho.

Durante a intervenção, o trecho da avenida Visconde de Rio Claro – localizado entre as avenidas 14 e 12– permanecerá interditado. Os motoristas que seguem pela Visconde do Rio Claro, sentido centro, encontrarão desvio à direita na avenida 14 e devem, em seguida, virar à esquerda na rua 8, novamente à esquerda na avenida 12 e, mais uma vez, virar à direita para retornar ao trajeto inicial.

A interdição do trecho é necessária para garantir a segurança de pedestres e motoristas que transitam pelas vias e dos funcionários da concessionária, responsáveis pela execução dos serviços. O trecho em manutenção contará com placas de sinalização e todos os esforços serão feitos para que a finalização dos serviços e a liberação do trânsito ocorram o mais breve possível. Em caso de dúvidas, a empresa atende gratuitamente pelo telefone 0800 771 0001.