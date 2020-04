É uma das sete escolas que estão sendo construídas pela prefeitura. Outras três já foram entregues.

As obras da creche que a prefeitura de Rio Claro está construindo no Jardim Residencial das Palmeiras estão entrando na etapa final. Na quinta-feira (16) o prefeito João Teixeira Junior visitou as instalações da nova escola, que vai atender 188 crianças de zero a três anos em período integral. “É sempre uma felicidade muito grande acompanhar a chegada de mais uma creche que, além de ampliar a estrutura da nossa rede de ensino, também significa tranquilidade para as mães que trabalham e precisam de um lugar seguro para deixar seus filhos”, comenta o prefeito Juninho.

De acordo com o secretário municipal da Educação, Adriano Moreira, as obras na nova unidade de ensino estão entrando na etapa de acabamento. “Estamos nos desdobrando para que, mesmo neste momento de incertezas devido à pandemia do coronavírus, possamos entregar essa obra à população no segundo semestre”, informa.

A unidade de ensino está sendo construída na Estrada dos Costas. Os investimentos somam R$ 2.738.656,26, sendo R$ 2.520.883,91 do governo federal, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), e R$ 217.772,35 de contrapartida do município.

A creche do Jardim Residencial das Palmeiras é uma das sete escolas que estão sendo construídas pela prefeitura. Outras três já estão em funcionamento nos bairros Esmeralda, Vila Alemã e Terra Nova, totalizando dez novas escolas providenciadas pela administração municipal.