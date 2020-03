Em reunião realizada via videoconferência na última quinta-feira (26), clubes, atletas e treinadores decidiram pela continuação da temporada 2019/2020 do Novo Basquete Brasil. Ainda sem uma definição para o retorno da competição devido a pandemia do Covid-19 que está sendo monitorada diariamente pela Liga, ficou determinado, de forma unânime, que a temporada irá seguir partindo automaticamente para a fase de playoffs.

A tabela de classificação foi contabilizada e encerrada pela ordem dos times através do aproveitamento de vitórias até o último jogo realizado na temporada regular (dia 15/03), conforme lista abaixo: 1º Flamengo, 2º Franca, 3º São Paulo, 4º Minas, 5º Mogi das Cruzes, 6º Pinheiros, 7º Corinthians, 8º Botafogo, 9º Rio Claro, 10º Unifacisa, 11º Paulistano e 12º Bauru.

Os quatro primeiros colocados (Flamengo, Franca, São Paulo e Minas) já estão automaticamente classificados para as quartas de final e esperam os vencedores dos seguintes confrontos das oitavas: Mogi x Bauru; Pinheiros x Paulistano; Corinthians x Unifacisa; e Botafogo x Rio Claro.

RC Basquete

O Leão fará o primeiro jogo no Felipão, o segundo no Rio de Janeiro e se necessário à terceira também será na capital carioca. Nos dois confrontos na primeira fase contra o Botafogo o Leão acabou derrotado. Marcelo Tamião diretor do Rio Claro Basquete participou da reunião e informa que o Leão segue com os treinos paralisados até uma nova avaliação da Liga que deve acontecer em uma nova reunião no próximo dia 2.

A videoconferência contou com a participação de todos os 16 clubes do NBB e também do presidente da Associação dos Atletas Profissionais de Basquete (AAPB), Guilherme Teichmann, e o vice Bruno Fiorotto, além do experiente armador do Universo/Brasília, Nezinho. Léo Figueiró, do Botafogo, e Bruno Savignani, do Corinthians, também participaram representando os treinadores.

Durante a reunião, o diretor do departamento técnico operacional da Liga, Paulo Bassul, chegou a apresentar aos clubes diversas possibilidades para a continuidade do NBB. No entanto, os clubes optaram por aguardar mais alguns dias para começar a debater o novo calendário, em função do quadro atual que se encontra o País.

“O mais importante desta reunião foi ver que o desejo de todos é de ir até o fim da competição e cumprir com os compromissos estabelecidos com os parceiros e patrocinadores. Todos os clubes, atletas e técnicos estão cientes do momento que o mundo está passando e estão dispostos a fazer o que for necessário para que consigamos chegar ao fim desta temporada do NBB da melhor maneira”, afirmou o presidente interino da LNB, Nilo Guimarães.