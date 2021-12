Rio Claro terá a partir de segunda-feira (6) alteração nos locais de vacinação contra a Covid. As doses serão aplicadas nas quatro unidades básicas de saúde do município, ampliando as opções para a vacinação da comunidade e levando o atendimento para mais bairros. O horário será das 8 às 14 horas nas UBS do Wenzel, Vila Cristina, Cervezão e Avenida 29. O atendimento no posto da Unimed continua e as pessoas podem se vacinar no local das 7h30 ao meio-dia. Neste sábado (4) não haverá vacinação.

Na segunda-feira tanto nas UBS como na Unimed serão aplicadas as três doses de vacina. A primeira dose continua para maiores de 12 anos, inclusive gestantes e puérperas. As segundas doses serão para quem foi vacinado com Pfizer ou Coronavac até 15 de novembro ou com a Astrazeneca até 8 de novembro.

As pessoas que tomaram a Janssen há pelo menos dois meses também devem comparecer ao posto de vacinação. Essas pessoas serão vacinadas com dose da Pfizer.

Já a dose de reforço será aplicada em quem tem 18 anos ou mais e tomou a segunda dose de qualquer laboratório há pelo menos quatro meses, ou seja, no começo de agosto.

Todos que forem se vacinar devem levar RG, CPF e comprovante de residência em Rio Claro. No caso de segundas e terceiras doses também é necessário o comprovante de vacinação com as doses anteriores.

A UBS do Cervezão fica na Avenida M-17, 739; a do Wenzel na Rua 21, 4.219; do Vila Cristina está na Avenida José Felício Castellano, 1.784; e a da Avenida 29 fica no Bairro do Estádio, número 1.311.