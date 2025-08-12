Foto: Divulgação/Ascom PMRC

Será o 20º mutirão da prefeitura neste ano. Prefeitura já recolheu 1.902 toneladas de materiais

Equipes da prefeitura de Rio Claro estarão nessa quarta-feira (13) a partir das 8 horas nos bairros Santana e Alto de Santana para grande mutirão de limpeza. Os moradores devem colaborar colocando em frente de suas residências, até o início da manhã, todo material inservível, como pneus velhos, latas, móveis quebrados, garrafas e outros itens que possam acumular água.

Será o 20º mutirão feito pela prefeitura em 2025. Até agora, 1.902 toneladas de materiais foram removidas, entre os quais, muitos potenciais criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. No mutirão realizado dia 6, nos bairros Jardim Primavera e Jardim Portugal, 72 toneladas de materiais foram levadas para o descarte correto.

A iniciativa é parte dos esforços da prefeitura no combate ao mosquito Aedes aegypti. Além do cata-bagulho, a ação da prefeitura inclui limpeza de terrenos e a recolha, também nos espaços abertos, de materiais que possam ser criadouros do Aedes. Os agentes de combate a endemias fazem vistorias nas residências e orientam a comunidade sobre prevenção à dengue.

Trabalho semelhante já foi realizado no Jardim Boa Vista (130 toneladas de materiais recolhidos), Maria Cristina (108 toneladas), bairros Regina Picelli, Residencial Gracioli e Jardim São Caetano (95 toneladas), Cidade Jardim (64,3 toneladas), Jardim Progresso (147,5 toneladas), Araucária (quase 100 toneladas), no distrito de Ajapi (63 toneladas), na Vila Cristina e São Miguel (65 toneladas), Jardim Santa Elisa (67,6 toneladas), Floridiana (56,6 toneladas), Jardim América (55 toneladas), Parque Universitário (90 toneladas), bairro Mãe Preta (84 toneladas), Bela Vista (93 toneladas), Vila Alemã (101 toneladas), Vila Nova (85 toneladas), Arco-íris (53 toneladas) e Cervezão (119 toneladas).

Vale destacar que, de acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 70% dos criadouros do mosquito da dengue estão dentro das residências, por isso a população precisa estar alerta com as condições de sua residência e quintal, para evitar qualquer recipiente de água parada.