Suellen Jalala Ferreira de Brito, de 30 anos, foi encontrada morta em Araras. Foto: Arquivo pessoal

Suellen Jalala Ferreira de Brito, de 30 anos, foi localizada em uma construção abandonada no Parque Tiradentes; Polícia Civil investiga o crime

A mulher trans encontrada morta com sinais de violência em Araras foi identificada como Suellen Jalala Ferreira de Brito, de 30 anos. O corpo da vítima, conhecida pelo apelido de “Baby”, foi localizado em uma construção abandonada no bairro Parque Tiradentes, onde ela residia. Segundo informações da Polícia Militar, o imóvel é frequentemente utilizado por usuários de drogas.

O sepultamento de Suellen ocorreu nesta quinta-feira (19), no Cemitério Parque dos Eucaliptos. Quando foi achada, a vítima apresentava rigidez cadavérica, uma perfuração na região do pescoço e diversas lesões na face. O caso foi registrado inicialmente como morte suspeita e segue sob investigação das autoridades locais.

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular? Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

Investigação e desaparecimento da vítima

De acordo com declarações da mãe da vítima, Suellen saiu de casa na tarde de terça-feira (17), por volta das 16h, com o objetivo de comprar shampoo. Como ela não retornou, a família chegou a acreditar que a jovem estaria na casa de alguma amiga, até que a notícia sobre a localização do corpo em Araras foi confirmada.

Nas redes sociais, amigos e familiares manifestaram profunda tristeza e cobraram por justiça. A Polícia Civil trabalha para apurar as circunstâncias exatas e a autoria do crime. A morte de Suellen ocorre em um cenário preocupante: dados da Antra indicam que o Brasil registrou 80 assassinatos de pessoas trans e travestis em 2025.