Um acidente com vítima fatal foi registrado na Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura de Santa Gertrudes, na noite desta sexta-feira (31). Karina Martins Alem Neves, de 42 anos, colidiu sua motocicleta contra um caminhão, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, registrado pela Polícia Rodoviária, o acidente aconteceu no Km 166. O motorista do caminhão parou seu veículo no acostamento da SP-310, na sequência, a mulher colidiu contra o caminhão parado.

Karina era natural de Araçatuba-SP, mas residia em Rio Claro.

Confira detalhes da ocorrência no áudio do repórter Gilson Santullo.