Na noite de segunda-feira (20), uma mulher de 44 anos foi vítima de uma tentativa de roubo enquanto aguardava seu carro em frente à residência, no Jardim Conduta. Segundo a Polícia Militar, a vítima relatou que voltava da feira quando um veículo modelo Agile, com dois ocupantes, parou ao lado do seu carro.

Um dos homens desceu armado e anunciou o assalto, exigindo o veículo. Assustada, a mulher saiu do carro e o entregou, mas o criminoso não conseguiu dar partida e fugiu, deixando o automóvel no local. Durante a fuga, ele deixou cair um objeto que parecia ser parte de uma arma. Os policiais constataram que se tratava de um carregador de simulacro de pistola, que foi apreendido e encaminhado para perícia.

A Polícia Militar segue em diligências para identificar e localizar os autores da tentativa de roubo.