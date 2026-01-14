Policiais foram acionados para atender a uma ocorrência no Jardim Nova Santa Gertrudes, em Santa Gertrudes, onde uma mulher se encontrava em frente à residência de seu ex-companheiro e tentava entrar no imóvel contra a vontade dele, apesar da existência de medidas protetivas que impediam sua aproximação. No local, ela se recusou a deixar a área após ordem policial e insistiu em tentar acessar a casa.

Durante a intervenção, a mulher passou a ofender verbalmente os policiais, avançou em direção à equipe e fez ameaças de agressão e de morte. Ela portava um alicate metálico, que foi retirado pelos agentes, sendo necessário o uso de força moderada para contê-la e algemá-la. Ninguém ficou ferido.

Diante dos fatos, foi realizada a prisão em flagrante pelos crimes de desobediência, resistência e desacato. A mulher foi encaminhada ao hospital, onde passou por avaliação médica e foi liberada. Em seguida, foi conduzida à delegacia.

O alicate e os pertences da indiciada foram apreendidos para perícia. Em depoimento, ela optou por se manifestar apenas em juízo. Considerando o disposto no artigo 69 do Código Penal, que trata do concurso material de crimes, a autoridade policial deixou de arbitrar fiança, uma vez que a soma das penas em tese ultrapassa quatro anos.

Após os procedimentos de polícia judiciária, a indiciada foi encaminhada ao Setor Carcerário da Delegacia Seccional de Polícia de Rio Claro.