Guardas precisaram arrombar a porta. Foto: GCM Rio Claro

Companheiro da vítima, que já tinha medida protetiva, trocou fechadura do apartamento e manteve ambas trancadas por dois dias; funcionários do condomínio ouviram pedidos de socorro

Um pedido de socorro levou uma equipe da Guarda Civil Municipal de Rio Claro a resgatar uma mulher e um bebê que estavam sendo mantidos em cárcere privado.

O caso aconteceu no Parque Universitário e foram funcionários do condomínio que ouviram os pedidos de ajuda primeiro. Quando os guardas chegaram arrombaram a porta.

A vítima disse em depoimento que estava trancada há dois dias em seu apartamento com seu bebê de seis meses e um cachorro. O companheiro teria trocado a fechadura impedindo-a de sair. A mulher inclusive já tinha uma medida protetiva anterior contra o homem. Ela e o bebê foram acolhidas pelo poder público.