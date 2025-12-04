Guardas municipais apresentaram à Polícia Civil uma ocorrência de embriaguez ao volante envolvendo um condutor que, segundo o relato, teria avançado dois semáforos fechados e colidido com outro veículo na madrugada da última quarta-feira (03). Os agentes informaram que, no momento da abordagem na Avenida 14 com a Rua 12, em Rio Claro, o motorista apresentava sinais claros de embriaguez.

Conforme o registro, ele não conseguiu relatar sua versão dos fatos devido ao estado em que se encontrava. Diante das irregularidades observadas – avanço de sinal, colisão e indícios de consumo de álcool -, o flagrante foi formalizado. O caso segue para as autoridades competentes e reforça o alerta sobre os riscos do álcool ao volante, que podem resultar em acidentes graves e na detenção do condutor.