Na noite dessa segunda-feira (29), por volta de 22h15, um motorista de aplicativo foi vítima de roubo durante uma corrida em Rio Claro. À polícia, ele relatou que transportava um passageiro com destino à região conhecida como “Predinhos do Sobradão”. Ao chegar ao local indicado no aplicativo, o homem solicitou que a viagem prosseguisse por uma estrada de terra, pedido que foi recusado pelo condutor.

Diante da negativa, o passageiro passou a ameaçá-lo com uma faca e o obrigou a seguir pela via rural. No local, sob coação, a vítima foi forçada a realizar uma transferência via Pix no valor de R$ 565,51, quantia retirada da conta bancária de sua mãe. O dinheiro foi enviado para uma conta em nome de um adolescente de 17 anos, que não foi reconhecido como autor do crime.

Durante patrulhamento, a Polícia Militar localizou o veículo abandonado na Avenida M-37, esquina com a Rua M-22, no Jardim Progresso. O carro estava em boas condições e com a chave no contato. O automóvel foi apreendido e encaminhado para perícia, e o caso segue sob investigação.