Na noite dessa segunda-feira (29), por volta de 22h15, um motorista de aplicativo foi vítima de roubo durante uma corrida em Rio Claro. À polícia, ele relatou que transportava um passageiro com destino à região conhecida como “Predinhos do Sobradão”. Ao chegar ao local indicado no aplicativo, o homem solicitou que a viagem prosseguisse por uma estrada de terra, pedido que foi recusado pelo condutor.

Diante da negativa, o passageiro passou a ameaçá-lo com uma faca e o obrigou a seguir pela via rural. No local, sob coação, a vítima foi forçada a realizar uma transferência via Pix no valor de R$ 565,51, quantia retirada da conta bancária de sua mãe. O dinheiro foi enviado para uma conta em nome de um adolescente de 17 anos, que não foi reconhecido como autor do crime.

Durante patrulhamento, a Polícia Militar localizou o veículo abandonado na Avenida M-37, esquina com a Rua M-22, no Jardim Progresso. O carro estava em boas condições e com a chave no contato. O automóvel foi apreendido e encaminhado para perícia, e o caso segue sob investigação.

Mais em Segurança:

Homem é preso em flagrante por maus-tratos a cachorro no Jardim Boa Vista, em Rio Claro

PM prende criminoso de ‘saidinha’ que tentava furtar sorveteria na Avenida 29

Homem de 37 anos morre após afogamento em lago de parque municipal em Santa Gertrudes