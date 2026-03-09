Um homem identificado como Kleber Calil, de 50 anos, morreu após um acidente de trânsito na noite de domingo (08), por volta das 20h54, na Avenida 50, esquina com a Rua 2-A, no bairro Jardim Primavera, em Rio Claro. Quando a Polícia Militar chegou ao local, encontrou a vítima caída na via pública, já sem sinais vitais, ao lado de uma motocicleta Kawasaki Z900 de cor verde.

Kawasaki Z900 não apresentava sinais de ligação direta

De acordo com os policiais, a rua estava interditada devido a um show de pagode realizado nas proximidades. Perto do ponto do acidente também havia um carro estacionado com danos na lateral direita. No local, familiares informaram que a motocicleta utilizada pelo homem não era de sua propriedade. Pouco depois, o dono do veículo compareceu e relatou que participava do evento e havia deixado a moto estacionada nas imediações. Ele afirmou que não entregou a chave a ninguém e que não conhecia a vítima. A motocicleta também não apresentava sinais de ligação direta.

Durante a perícia, um celular foi encontrado no bolso da vítima e apreendido para auxiliar nas investigações. Segundo um familiar, pouco antes do acidente o homem havia publicado imagens nas redes sociais já com a motocicleta.

Já na noite de sábado (07), por volta das 20h16, dois homens ficaram gravemente feridos após um acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão na Rodovia Fausto Santomauro (SP-127), na altura do quilômetro 12, em Rio Claro, no sentido Rio Claro-Piracicaba. O caso mobilizou equipes da Polícia Militar Rodoviária e do resgate da concessionária responsável pela rodovia.

Quando chegaram ao local, os policiais encontraram os dois ocupantes da motocicleta, uma Honda NXR 160 Bros, caídos na segunda faixa de rolamento, ao lado do veículo. Eles já estavam sendo atendidos por socorristas e, segundo as equipes de resgate, chegaram a sofrer parada cardiorrespiratória.

Acidente envolvendo motocicleta na Rodovia Fausto Santomauro (SP-127), em Rio Claro, deixou dois homens gravemente feridos e mobilizou equipes de resgate na noite de sábado

De acordo com o relato de uma testemunha, a motocicleta seguia pela rodovia quando os ocupantes caíram na pista e, logo em seguida, um caminhão passou sobre as vítimas e fugiu sem prestar socorro. A placa do veículo não foi anotada. A polícia ainda tenta esclarecer o que provocou a queda da motocicleta e não descarta a possibilidade de colisão com outro veículo antes do acidente. Após o atendimento no local, as vítimas recuperaram os sinais vitais.