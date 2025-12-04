Acidente ocorreu por volta das 6h30 da manhã desta quinta-feira (4) no km 83 da rodovia; polícia e concessionária atenderam ao ocorrido

Uma pessoa morreu na manhã desta quinta-feira (4), por volta das 6h30, em um acidente envolvendo uma van e uma motocicleta BMW F800 R, no quilômetro 83 da Rodovia SP 191, no município de Ipeúna.

Segundo informações coletadas através da Agência de Transporte do Estado de São Paulo, a Artesp, a moto trafegava na rodovia sentido leste, quando no quilômetro citado, ao passar pelo cruzamento existente no local, veio a colidir transversalmente com a van. Em ato continuo ao impacto, a van veio a tombar e a moto permaneceu no local sobre faixa de rolamento.

Foto: Divulgação/Artesp

O óbito do motociclista foi constatado ainda no local pelo médico da unidade de saúde avançada. A Polícia Militar Rodoviária e a perícia técnica estão no local e o trânsito permanece totalmente interditado.

Nota da Eixo SP

A Eixo SP Concessionária de Rodovia informa que registrou na manhã desta quinta-feira (4), por volta das 6h30, colisão envolvendo automóvel e motocicleta no km 83 da SP 191 – Rodovia Irineu Penteado, na pista sentido Interior, em Ipeúna. Equipes da concessionária estiveram no local para prestar atendimento e sinalizar a via. A mobilização contou com o apoio do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar Rodoviária. Houve a necessidade de fechamento da faixa 1 (esquerda) nos dois sentidos da rodovia, com desvio de ambos pelo retorno.