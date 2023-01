Em casa, com bastante dor e sem conseguir nem mesmo trocar de roupa sozinha, a rio-clarense Karen de Oliveira, 43 anos, se recupera de um acidente sofrido no dia 17 de janeiro no Jardim Brasília.

“Eu estava com a minha Biz e voltava da casa da minha filha no Bonsucesso para a minha casa. Quando eu acessei a Avenida 30, que fica atrás do campo do Juventus, estava bem escuro, as lâmpadas de alguns postes queimadas. Estava em uma velocidade baixa, mas mesmo assim não escapei de um buraco bem fundo. A roda da frente da moto entrou e eu capotei ali. Se eu estivesse rápido, eu poderia ter morrido. Um casal que vinha em um carro parou e me ajudou ali no momento. Fiquei por 30 minutos esperando o Samu, foi quando dois policiais da Rocam chegaram e me orientaram a ir por conta própria para o hospital, porque o resgate ia demorar”, relembra Karen.

Ela foi até a UPA da 29, onde um Raio-X constatou a fratura no braço direito. Foi então levada de ambulância até a Unidade de Urgência e Emergência Nossa Senhora de Lourdes (antigo PSMI) para imobilizar e outros curativos: “Estou muito triste e revoltada com a situação. Claro que em primeiro lugar eu agradeço pela minha vida, mas é um descaso essas ruas desse jeito. A periferia está esquecida. Estou desempregada e estava como ‘freelancer’ em uma padaria e agora não posso ir mais. Tive que gastar o dinheiro que eu tinha guardado para pagar o IPVA da minha Biz com medicamentos e agora estou em casa parada dependendo de tudo”.

Karen durante atendimento médico após acidente (foto na íntegra).

O que diz a prefeitura

Questionada sobre o caso, a prefeitura afirmou: “A pessoa que se sentir prejudicada em casos como esse pode procurar a prefeitura, via Atende Fácil, e solicitar a abertura de procedimento administrativo. A Secretaria Municipal de Obras realiza serviços de reparo asfáltico em todas as regiões e novas intervenções no Jardim Brasília estão na relação de serviços. Lâmpadas queimadas da iluminação pública podem ser relatadas à prefeitura pela internet, no site www.rioclaro.sp.gov.br: basta clicar em “Serviços”, “Manutenção”, “Munícipe” e “Ouvidoria Pública”. Também é possível ligar para o telefone 3526-7127 (de segunda a sexta-feira das 8 às 17 horas).