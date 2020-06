Foi encontrado morto na manhã deste sábado (20), o conhecido comerciante de Rio Claro, João Carlos Soares de 59 anos de idade.

Proprietário da loja Música no Ar, localizada na Rua 5 entre as Avenidas 1 e 3 no Centro, João veio a óbito dentro do comércio. De acordo com as informações da Polícia Militar que atende a ocorrência, por volta das 8 horas um comerciante que tem uma loja ao lado de João achou estranho a porta estar pela metade aberta e chamou pelo amigo que não respondeu.

Na sequência um cliente chegou ao local e ambos resolveram terminar de abrir a porta. Foi quando encontraram o proprietário caído atrás do balcão. O SAMU foi acionado e a equipe de atendimento constatou o óbito.

Pelo local não haviam sinais de violência. Peritos também estiveram no loja assim como familiares da vítima. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.