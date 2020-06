Morreu na tarde deste sábado (13) Rodrigo Aparecido Dourado, de 38 anos, morador em situação de rua que teria sido vítima de espancamento na última semana no no bairro Jardim Mirassol, próximo do Terminal Rodoviário de Rio Claro.

De acordo com os familiares, após a agressão ele foi socorrido e internado na Santa Casa de Misericórdia, onde entrou em estado de coma na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Na sexta-feira (12) foi constatada a sua morte cerebral.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu a ocorrência após solicitação de populares no dia da agressão. Segundo informado, ao chegar no local a vítima estava caída ao solo, inconsciente e com lesões graves.

Duas pessoas que estavam com Rodrigo relataram que homens que estavam em um veículo com placas de Limeira se aproximaram deles e, após ameaças, o espancaram com um pedaço de madeira. Os colegas da vítima correram para solicitar ajuda e a Guarda Civil Municipal também foi acionada.

Com muitos cortes profundos na cabeça e hematomas pelo corpo, o Samu socorreu Rodrigo até o Pronto Socorro Municipal Integrado (PSMI), onde posteriormente foi internado na UTI da Santa Casa.

A família agora pede rigor na investigação para identificar os agressores. O velório ocorre neste domingo (14), a partir das 7h e o sepultamento será às 10h, ambos no Velório e Cemitério Municipal “São João Batista”.