Vanessa Aparecida Vieira faleceu aos 45 anos de idade

A cidade de Rio Claro despediu-se da professora Vanessa Aparecida Vieira, de 45 anos, falecida no último sábado (27). O velório foi realizado na tarde de domingo (28), no Memorial Cidade Jardim, onde também ocorreu a cerimônia de cremação, às 16h30.

Muito conhecida e querida na cidade, Vanessa era irmã de Vívian e de Valéria Velis, atual secretária de Educação do município.

Segundo familiares, que aguardam a confirmação oficial no atestado de óbito, Vanessa teria sofrido uma sepse, seguida de parada cardíaca.

Carreira

Licenciada em Biologia, Vanessa Aparecida Vieira atuava como coordenadora pedagógica na Escola Estadual Professor Januário Sylvio Pezzotti e como professora na Escola Estadual Prof. José Cardoso.

Ela deixa dois filhos, Igor, de 12 anos, e Ísis, de 5 anos, além da mãe, Denize, do tio Marco, das irmãs Valéria e Vívian, dos cunhados Airton e Willian, e dos sobrinhos Júlia e Pietro.

Nota

O Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo emitiu uma nota de pesar pelo falecimento da docente:

“Neste momento de dor, expressamos nossas mais sinceras condolências à família e aos amigos. Que Deus conforte a todos e que as boas lembranças sejam um alento para nossos corações. Descanse em paz!”.