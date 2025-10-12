Bairro rural de Itapé, em Rio Claro, é alvo de pedidos de melhorias por parte dos moradores



Moradores do bairro rural de Itapé procuraram a reportagem do Jornal Cidade para pontuar situações que acreditam precisar ter um olhar mais atento por parte da Prefeitura de Rio Claro. A falta de transporte público regular, o atendimento médico disponível uma vez por semana, a inexistência de escola e até a cobrança de pedágio por parte da concessionária que administra o trecho onde o bairro fica fazem parte do cotidiano de quem vive na comunidade.

Há quase três décadas Jana Marques mora em Itapé. Ao longo dos anos ela pontua que a área cresceu muito com a chegada de novas famílias, mas lamenta que as ações por parte do Poder Executivo tenham parado no tempo: “É como se um parente distante de vez em quando lembrasse de visitar a gente. Tantas ações são feitas em várias regiões, prioritariamente na área urbana, mas aqui na rural é algo que meio que empurrado. Quem não tem carro fica praticamente preso aqui. Se perder o ônibus, tem que esperar uma semana”, alega sobre o fato do único ônibus que atende a localidade passar apenas uma vez por semana, às quintas-feiras.

A moradora também faz um desabafo sobre as áreas da Saúde, Educação e Segurança: “Um médico visita Itapé somente uma vez por semana. Se a pessoa passa mal num dia que o médico não vem, tem que se virar. A ambulância demora e nem sempre consegue chegar rápido. Também não contamos com nenhuma escola, o que impede que as crianças estudem perto de casa. Por fim não tem nenhum ponto de apoio para a Guarda Civil Municipal, uma base que seja”, finaliza.

O que diz a Prefeitura

Em nota a administração municipal pontuou as demandas apresentadas, confira:

– Sobre o atendimento no postinho : “A Fundação Municipal de Saúde observa que não há reclamação registrada com a equipe sobre o atendimento de saúde prestado no bairro. Semanalmente equipe de saúde se desloca ao posto de atendimento em Itapé para consultas médicas à população. Todos que procuram o serviço de saúde são atendidos pela equipe, o que inclui os pacientes agendados e também pacientes que buscam o atendimento e não fizeram agendamento. A partir de avaliação, o paciente pode ser atendido pelo médico no mesmo dia ou em agendamento para data posterior, dependendo de cada caso”.

– Escola municipal: “Sobre escola municipal, as crianças do bairro de Itapé contam com transporte escolar gratuito e são atendidas pela rede municipal de ensino na escola Dennizard França Machado, em Batovi, na mesma região de Itapé”.