Moradores do bairro Santa Eliza, próximos da região da Avenida 54, estão preocupados com a quantidade de escorpiões que estão aparecendo nas residências. São várias as ocorrências, o que faz com que as famílias estejam em alerta e cobrem do poder público por ajuda. Aldaiana Caritá, que mora naquele bairro, diz que encontrou 8 escorpiões em 2024 e até o momento, nos últimos meses, já foram dois.

“Eu já encontrei vários dentro de casa, andando nas paredes, no banheiro e a apreensão é muito grande. Atrás do meu imóvel tem uma área grande tomada por mato que eu e meus vizinhos gostaríamos que a Prefeitura avaliasse, fizesse a limpeza ou cobrasse do responsável, pois não sei a quem pertence. O que não pode é ficarmos vivendo nessa situação e correndo riscos”, disse a leitora do JC.

O QUE FAZER?

Ao longo das últimas semanas o @jcrioclaro tem mostrado o problema acontecer também em outros bairros da cidade. A Prefeitura informa que o Centro de Controle de Zoonoses realiza visitas e orientações relacionadas ao aparecimento de escorpiões.

No caso de aparecimento, as solicitações devem ser feitas via ouvidoria (3526-7105), para que equipe vá até a residência e possa orientar os moradores sobre cuidados preventivos. A orientação é que, em caso de picada de escorpião, a vítima procure atendimento médico urgente.

A orientação é manter a vítima deitada e imediatamente ser levada para a Unidade de Urgência e Emergência Nossa Senhora de Lourdes, anexo à frente da Santa Casa de Misericórdia, na Avenida 15, na região central.