Foto: Google Maps

Uma criança de 4 anos foi localizada morta dentro de um carro, na noite de sábado (29), no Nova Suíça, em Piracicaba. Ao lado da criança tinha seu filhote de cachorro, que também morreu no assoalho do veículo. Segundo o boletim de ocorrência, o garoto estava deitado no banco e coberto com um lençol estampado. Os PMs constataram que o carro não tinha maçanetas internas. O menino foi sepultado no domingo (30), no Cemitério da Vila Rezende.



Segundo o boletim de ocorrência, uma autônoma de 26 anos, vizinha da família da criança, informou à polícia, que já sabia que o menino estava desaparecido desde a hora do almoço. Vários moradores estavam procurando pelo garoto, inclusive pelas redes sociais. A mulher retornou do bar de seu marido, por volta das 19h30 e constatou que a criança estava no veículo que estava dentro da garagem de sua residência. Relatou ainda, que o portão de sua casa fica sempre aberto. O carro pertence ao seu marido e era consertado pelo pai do menino, que é mecânico.



Os socorristas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados, mas quando chegaram ao local confirmaram que a criança estava morta.



Ainda conforme o boletim de ocorrência, o pai do menino procurava-o desde às 13h e cinco horas depois avisou a Polícia Militar, por meio do telefone 190.



O delegado plantonista Alex Willians Adami, acompanhado da equipe de policiais civis da 3ª DHPP (Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa) da Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais) estiveram no local para acompanhar os trabalhos dos peritos do IC (Instituto de Criminalística).

A causa da morte da criança será confirmada por meio de exame necroscópico realizado pelo IML (Instituto Médico Legal). Os laudos deverão ficar prontos no período de 30 dias. O caso foi registrado no plantão policial como morte suspeita.

Reportagem de Cristiani Azanha do Jornal de Piracicaba.