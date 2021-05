(FOLHAPRESS)

A modelo fitness Bianca Dominguez afirmou que cobrou R$ 2.000 para que participasse de um encontro com MC Kevin, 23, nome artístico do funkeiro Kevin Nascimento Bueno, e seu amigo antes de o cantor cair do quinto andar de um hotel no Rio de Janeiro e morrer, no último domingo (16).

“Nunca quis mídia em cima de ninguém, fui fazer meu trabalho apenas e voltaria para o meu hotel. Combinamos R$ 2.000, eles me abordaram, não fui atrás de ninguém. Agora estão me julgando de todas as formas. Também sou pessoa e estou traumatizada com o que eu vi”, disse em mensagens à Record.

Naquela tarde, Kevin foi dar um passeio com um amigo, o também funkeiro Victor Elias Fontenelle, o MC VK, na orla da praia da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, onde conheceram Bianca Dominguez em um quiosque e marcaram o encontro para mais tarde.

Em depoimento prestado na delegacia nesta segunda-feira (18), a modelo e o funkeiro contaram que mantiveram relações sexuais no quarto 502 do hotel e que, depois, ela teria ido com Kevin para a varanda, de acordo com o jornal Extra.

Um terceiro amigo que também trabalhava na produção teria tentado entrar no quarto, mas foi impedido por Victor. O cantor teria caído ao tentar pular para o apartamento de baixo com receio de que sua mulher, Deolane Bezerra, que estava em outro andar do hotel, chegasse.

Essa, no entanto, é apenas uma das hipóteses investigadas pela polícia. Uma outra versão divulgada após o acidente, é de que MC Kevin teria tentado pular na piscina, a partir da sacada do quarto em que estava hospedado um amigo, após ingerir bebida alcoólica.

À Record, a esposa de Kevin afirmou que “teve um desentendimento com o marido por causa dos amigos, mas foi antes de dormir”. “Ele estava muito feliz e não me importei de ele ficar lá embaixo. Até porque mostrei nos áudios na delegacia que ele me avisou onde estava”, escreveu.

A polícia já ouviu diversas pessoas que estavam no hotel e apreender celulares para entender se as versões batem. Foram ao menos cinco aparelhos coletados: de Kevin, Bianca, Victor (dois celulares) e do assessor de imprensa Jonathan.

Os investigadores também aguardam o resultado de um exame toxicológico que responderá se ele havia consumido álcool ou drogas naquele dia. A necropsia apontou que a causa da morte foi um traumatismo craniano por ação contundente (violenta).

O corpo do cantor foi velado na madrugada desta terça-feira (18) na quadra da escola de samba Unidos de Vila Maria, na zona norte de São Paulo, em cerimônia que teve fogos de artifício, aplausos e aglomeração. Em tom de desabafo, a mulher de MC Kevin culpou amizades erradas pelo ocorrido.

Nascido em São Paulo, MC Kevin é uma das vozes de “Vergonha Pra Mídia”, música do MC Salvador da Rima com letra que se tornou sucesso. Valquiria Nascimento, a mãe do cantor, se despediu do filho com uma postagem nas redes sociais em que declarou ter perdido um pedaço dela mesma.

Segundo Valquíria, as últimas palavras do filho para ela foram “mãe, eu te amo”. Ela retribuiu a declaração dizendo que também amava o filho até o último dia de sua vida. A esposa de MC Kevin afirmou que ele será para sempre o amor de sua vida: “Eu sempre vou te amar.”

Vários famosos lamentaram a morte e relembraram momentos ao lado de Kevin. Entre eles está o jogador Neymar, que era um ídolo para MC Kevin. “Tínhamos combinado de nos conhecer agora nas minhas férias, mas infelizmente não poderemos. Tenho certeza que ainda te abraçarei e te agradecerei por confiar em mim, na pessoa que eu sou. Vá em paz, menino!”, afirmou.

A morte de MC Kevin teve repercussão internacional. O ator e roteirista Marlon Wayans, do filme “As Branquelas” (2004), lamentou o ocorrido. ” Uma alma tão doce e pura”, escreveu no Instagram. “Com quem vou festejar agora quando for para o Brasil?”.