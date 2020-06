Unindo fé, caridade e amor ao próximo, há um ano um grupo de amigos iniciou um trabalho solidário em prol de moradores de rua. A partir de encontros domiciliares para rezar o terço, começaram a produzir marmitas para doações.

Se na primeira entrega foram preparadas 20 refeições, na última quarta-feira (17) a iniciativa, intitulada ‘Marmita com Terço’, atendeu 534 pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Desde então, já foram entregues mais de nove mil refeições em Rio Claro. Em consequência da pandemia da Covid-19, o trabalho se estendeu e passou a atender, também, famílias que enfrentam dificuldades no momento.

Semanalmente, às quartas-feiras, na Igreja Nossa Senhora da Saúde, o grupo de amigos, voluntários e colaboradores se reúne para a produção das marmitas, com divisões das tarefas e respeito às normas de segurança e higiene que a atual situação exige.

De acordo com Alex Becker Pires, um dos idealizadores do projeto, a missão é ajudar quem precisa. “Apesar do nome ‘Marmita com Terço’, fazemos esse trabalho em nome de Deus, independentemente da religião, com amigos reunidos no amor ao próximo”, afirma Pires.