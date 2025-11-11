Caso ocorreu em 2017, no Jardim Panorama e, em 2024, a mãe foi condenada por asfixiar o filho de nove meses com um travesseiro

A 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve júri popular realizado em Rio Claro que condenou mulher por homicídio qualificado contra o filho de nove meses. A pena foi fixada em 14 anos, 11 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado. Segundo os autos, o bebê foi asfixiado com um travesseiro e esganado. Durante as investigações e em juízo, a acusada apresentou diferentes versões: em algumas ocasiões, afirmou ter sido obrigada pelo ex-companheiro – condenado pelo mesmo crime a 18 anos e 8 meses de reclusão –; em outras, disse ter agido em desespero, para poupar o filho de presenciar as agressões que sofria.

Na imagem de arquivo da reconstituição do crime, mãe mostra como teria asfixiado o bebê

Em seu voto, o relator do recurso, desembargador Toloza Neto, salientou que o conjunto probatório é suficiente para amparar a tese acolhida pelos jurados, afastando a alegação de que a decisão teria sido manifestamente contrária à prova dos autos. “A qualificadora do meio cruel, consubstanciada na asfixia mecânica, foi confirmada pelo laudo necroscópico, que apontou como causa da morte a obstrução das vias respiratórias, provocada por sufocamento com travesseiro e esganadura. Trata-se de meio insidioso e doloroso, que impõe sofrimento à vítima, especialmente considerando sua tenra idade (…) Já a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima também se mostra presente, uma vez que o infante se encontrava deitado, indefeso, sem qualquer possibilidade de reação ou resistência, em situação de total vulnerabilidade”, escreveu. “De rigor, portanto, a manutenção da condenação da apelante”, concluiu.

Participaram do julgamento os desembargadores Airton Vieira e Márcia Monassi. A votação foi unânime.