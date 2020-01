Mais de 300 larvas do Aedes aegypti são encontradas em casa de Araras

Ramon Rossi

Durante uma ação de bloqueio contra a dengue em Araras, no Jardim Milton Severino, uma equipe da Secretaria da Saúde encontrou mais de 373 larvas, 40 pupas (fase do mosquito que inicia a vida adulta) e dois mosquitos Aedes aegypti em um recipiente contendo água parada, no quintal de uma casa.

Em um único pote, mais de 400 novos mosquitos se proliferavam, colocando em risco a saúde dos moradores da residência, do bairro e de toda a cidade.

Segundo a Prefeitura de Araras, as equipes do setor de Controle de Endemias estão intensificando as vistorias, assim como o recolhimento de materiais que possam servir como possíveis criadouros, com o objetivo de evitar uma epidemia de dengue.

Apesar disso, a colaboração da população é necessária e pode salvar vidas. “Precisamos da ajuda da população para evitar a proliferação do mosquito e, consequentemente, frear a transmissão da doença”, explicou a coordenadora do setor de Controle de Endemias, Luciana Bianco.

Até o momento, 14 casos autóctones, contraídos no município, de dengue foram confirmados em Araras este ano. Outros 24 pacientes aguardam resultados de exame e 7 suspeitas foram negativadas. Dos casos confirmados, 7 foram registrados na região norte (sendo 6 no Jardim São João), 3 na região central, 1 na região oeste, 1 na região sul, 1 na região leste e 1 na região nordeste.