Faleceu no início da tarde desta segunda-feira (15) às 12h40, Rinaldo Aparecido Baptista. Ele havia completado recentemente 61 anos e lutava contra uma doença neurodegenerativa progressiva conhecida como ELA (Esclerose Lateral Amiotrófica).

Sr. Rinaldo trabalhou por quase 50 anos na Guarda Mirim de Rio Claro. Ele iniciou na instituição como guardinha no dia 13 de maio de 1976 e lá construiu uma história de comprometimento com o aprendizado dos adolescentes se tornando administrador.

Em suas redes sociais a GM divulgou a seguinte nota de pesar: “O Sr. Rinaldo foi mais do que um colaborador: foi um exemplo de compromisso, ética, responsabilidade e amor pela Guarda Mirim, contribuindo de forma inestimável para a formação de gerações de adolescentes e para o fortalecimento da nossa Instituição ao longo de décadas. Sua trajetória deixa um legado de seriedade, respeito e dedicação, que permanecerá vivo na memória de todos que tiveram o privilégio de conviver com ele. Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares, amigos, colaboradores e toda a comunidade, expressando nossos mais sinceros sentimentos e desejando conforto e força a todos”.

Ainda não foram divulgados os horários de velório e sepultamento.