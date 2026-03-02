Faleceu nesta segunda-feira (3) Ricardo Oliveira, o Cacá. Ele tinha 48 anos e além da família deixou inúmeros amigos e clientes no tradicional Bar do Tatão do qual era proprietário na Avenida Brasil, bairro Vila Martins. No ano passado, o estabelecimento completou três décadas.

Cacá morreu na Praia Grande, onde estava a passeio com a esposa e filhos. Ele estava na água quando se sentiu mal, foi socorrido mas infelizmente não resistiu. Segundo a esposa foi tudo muito rápido. Ela segue no litoral cuidando dos trâmites para o translado do corpo para a cidade de Rio Claro.

Assim que o perfil oficial do bar comunicou a morte de Cacá, inúmeras mensagens de pesar e homenagens passaram a ser postadas nas redes sociais. Todas enaltecendo o grande amigo que Ricardo era, relembrando a alegria que transmitia e desejando forças à família do comerciante. Além da esposa Ariana Oliveira, ele deixou dois filhos menores, a mãe, três irmãos e demais familiares.

Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.