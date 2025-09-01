O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no STF (Supremo Tribunal Federal), por suposto envolvimento em uma trama golpista, terá início nesta terça-feira (2), às 9h, com transmissão ao vivo e na íntegra pelo JC (link no vídeo acima).

Dias e horários

As sessões do julgamento devem se estender por duas semanas. O ministro Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma do STF, marcou sessões extraordinárias para analisar o caso de Bolsonaro e de outros integrantes do “núcleo 1” da ação penal sobre a tentativa de golpe em 2022.

As datas previstas são:

2/9 (terça-feira): às 9h e às 14h

às 9h e às 14h 3/9 (quarta-feira): às 9h

às 9h 9/9 (terça-feira): às 9h e às 14h

às 9h e às 14h 10/9 (quarta-feira): às 9h

às 9h 12/9 (sexta-feira): às 9h e às 14h

O JC transmitirá o julgamento na íntegra. As audiências poderão ser acompanhadas ao vivo, das 9h às 19h, pelo canal do JC no YouTube (clique aqui para acessar) e também pela página do JC no Facebook.

Como será o julgamento

A primeira sessão será aberta pelo ministro Cristiano Zanin. Em seguida, o relator do caso, Alexandre de Moraes, fará a leitura do relatório que reúne as provas coletadas durante a investigação. Na sequência, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, terá até uma hora para a sustentação oral da acusação.

Depois, a defesa de cada réu também terá direito a até uma hora para apresentação.

O tempo total estimado para o julgamento é de 27 horas. Para condenar ou absolver cada réu, ao menos três ministros precisam se manifestar em seus votos. A ordem das manifestações será a seguinte:

Alexandre de Moraes Flávio Dino Luiz Fux Cármen Lúcia Cristiano Zanin

Quem são os réus

O julgamento envolve o chamado núcleo central da suposta trama golpista, formado por: