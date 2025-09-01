O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no STF (Supremo Tribunal Federal), por suposto envolvimento em uma trama golpista, terá início nesta terça-feira (2), às 9h, com transmissão ao vivo e na íntegra pelo JC (link no vídeo acima).
Dias e horários
As sessões do julgamento devem se estender por duas semanas. O ministro Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma do STF, marcou sessões extraordinárias para analisar o caso de Bolsonaro e de outros integrantes do “núcleo 1” da ação penal sobre a tentativa de golpe em 2022.
As datas previstas são:
- 2/9 (terça-feira): às 9h e às 14h
- 3/9 (quarta-feira): às 9h
- 9/9 (terça-feira): às 9h e às 14h
- 10/9 (quarta-feira): às 9h
- 12/9 (sexta-feira): às 9h e às 14h
O JC transmitirá o julgamento na íntegra. As audiências poderão ser acompanhadas ao vivo, das 9h às 19h, pelo canal do JC no YouTube (clique aqui para acessar) e também pela página do JC no Facebook.
Como será o julgamento
A primeira sessão será aberta pelo ministro Cristiano Zanin. Em seguida, o relator do caso, Alexandre de Moraes, fará a leitura do relatório que reúne as provas coletadas durante a investigação. Na sequência, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, terá até uma hora para a sustentação oral da acusação.
Depois, a defesa de cada réu também terá direito a até uma hora para apresentação.
O tempo total estimado para o julgamento é de 27 horas. Para condenar ou absolver cada réu, ao menos três ministros precisam se manifestar em seus votos. A ordem das manifestações será a seguinte:
- Alexandre de Moraes
- Flávio Dino
- Luiz Fux
- Cármen Lúcia
- Cristiano Zanin
Quem são os réus
O julgamento envolve o chamado núcleo central da suposta trama golpista, formado por:
- Jair Bolsonaro, ex-presidente da República
- Alexandre Ramagem, ex-diretor da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) e atual deputado federal
- Almir Garnier, ex-comandante da Marinha
- Anderson Torres, ex-ministro da Justiça
- Augusto Heleno, ex-ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional)
- Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência
- Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa
- Walter Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil