Arlindo De Géa faleceu aos 85 anos em Rio Claro

Familiares e inúmeros amigos se despediram nesta quarta-feira (11) de Arlindo De Géa, 85 anos. O tradicional comerciante e morador da Vila Aparecida foi sepultado no Cemitério Memorial Cidade Jardim e recebeu muitas homenagens.

Junto com sua esposa Mercedes, fundou no ano de 1985 o Frios de Géa, estabelecimento que segue ativo e se tornou referência no ramo em Rio Claro. Após a Covid, ele e a companheira se tornaram mais caseiros para deixar os filhos e netos à frente do comércio porém gostava de se manter informado sobre tudo o que acontecia no local que tanto se dedicou e amou.

De acordo com familiares, a maior tristeza foi seu Arlindo ter partido antes da inauguração da 3ª ampliação da loja prevista para o meio do ano. Além da esposa Mercedes Aparecida Belan De Géa, seu Arlindo deixou os filhos Danglares c/c Rose, Daniela c/c Sergio, quatro netos, três bisnetos.