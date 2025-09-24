Neymar colabora com expansão da Lightwall, empresa que tem como sócios empresários de Rio Claro

A Lightwall Brasil, empresa que tem braço direto na cidade de Rio Claro através do Grupo MNGT, proprietário do Centro Logístico de Rio Claro, anunciou nessa quarta-feira (24) a entrada da família Neymar, através do jogador Neymar Jr e seu pai Neymar da Silva Santos, que agora passam a ser sócios do grande empreendimento voltado à tecnologia para construção de imóveis. Recentemente, a empresa foi responsável pela grande obra de ampliação do Centro de Treinamento do Santos, na Vila Belmiro.

A novidade foi revelada durante a inauguração da nova fábrica da Lightwall na cidade de Brusque, em Santa Catarina, que contou com a participação dos empresários rio-clarenses Belmir Menagatti e Gabriel Menegatti, sócios da empresa e lideranças do Grupo MNGT. Também estiveram presentes Neymar Pai, representando o filho, Marcus Fernando, CEO da Lightwall Brasil, demais autoridades e empresários, como Luciano Hang, da rede de lojas Havan.

“A entrada da família Neymar consolida todo um desenvolvimento de produtos e tecnologia no mercado e traz ainda mais credibilidade na empresa que está em rápido crescimento”, comenta Gabriel Menegatti, diretor-executivo da Lightwall e grupo MNGT. Ao @jcrioclaro, ele acrescenta que a empresa deve inaugurar nos próximos cinco meses mais duas unidades, em Pernambuco e em Minas Gerais, e até o final de 2026 serão 12 fábricas pelo Brasil.

À Infomoney, Neymar Pai comentou que a sociedade com a Lightwall reflete um compromisso com impacto social. “Vejo na Lightwall uma empresa que une inovação, sustentabilidade e visão de futuro. O modelo construtivo da companhia tem potencial para revolucionar o setor habitacional no Brasil, trazendo eficiência e qualidade em larga escala”, declarou.