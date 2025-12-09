Foto – Filippo Ferrari

Hoje (9) o Conta Simples Rio Claro recebe o Pato Basquete, em seu último jogo como mandante no ano de 2025.

O confronto está marcado para às 19h e será mais uma disputa do Leão com um concorrente direto na briga contra o rebaixamento no NBB, pois o Pato ocupa a 18ª posição, sendo o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

O time de Pato Branco no Paraná, vem de vitória sobre o Paulistano por 67 a 59 no último sábado (6) e agora vem a Rio Claro disputar um confronto direto.

Já o Leão também jogou no último sábado (6), e venceu o Basquete Cearense por 95 a 92, em duelo transmitido com exclusividade pelo Jornal Cidade de Rio Claro e a Caprem Construtora.

O jogo marcou uma atuação histórica do armador Gemadinha que terminou a partida com 29 pontos, 6 rebotes e 8 assistências, destaque para o arremesso de três, nos segundos finais do jogo, que desempatou a partida e deu a vitória para o Conta Simples Rio Claro por 95 a 92, no Ginásio Felipe Karam.