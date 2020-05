O prefeito Juninho da Padaria (DEM) falará sobre a Reforma Administrativa ao vivo em entrevista nesta quarta-feira (13) na Rádio Excelsior Jovem Pan News AM 1410, no Grupo JC de Comunicação. O secretário de Negócios Jurídicos, Rodrigo Ragghiante, também será entrevistado. Sintonize ou acompanhe com com imagens na transmissão a partir das 8h no www.facebook.com/jcrioclaro. Envie suas perguntas no WhatsApp 9-9842-1255.