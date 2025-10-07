Um grave acidente ocorrido na noite dessa segunda-feira (06) no km 12 da Rodovia SP-127, em Rio Claro, resultou na morte do motociclista Kellvy Henrique Cristo de Freitas, de 19 anos, após uma colisão envolvendo uma Yamaha Fazer e um automóvel VW Voyage. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a motocicleta trafegava pela faixa dois quando, por motivos ainda desconhecidos, o condutor perdeu o controle, caiu na pista e sofreu um tombamento.

O VW Voyage, que vinha logo atrás, não conseguiu frear a tempo e colidiu com a moto já tombada. Com o impacto, a motocicleta foi lançada para a canaleta lateral, enquanto o carro parou no acostamento. O Samu foi acionado, mas o óbito do motociclista foi confirmado às 19h59 pelo médico da equipe. A Polícia Científica realizou a perícia no local e a Polícia Civil investigará as causas do acidente. A rodovia permaneceu parcialmente interditada até por volta das 22h00, enquanto os veículos eram removidos e os trabalhos de perícia eram concluídos.