Motociclista tinha 18 anos, era natural de Rio Claro e morreu após colisão entre duas motos, na Vila Aparecida

Foi identificado como Joab Sayegue de Lima, de 18 anos, natural de Rio Claro, o jovem motociclista que morreu em um grave acidente de trânsito registrado na manhã desta terça-feira (16), na Avenida Visconde do Rio Claro, na região da Vila Aparecida.

Conforme noticiado anteriormente, a ocorrência envolveu a colisão entre duas motocicletas que trafegavam pela via. De acordo com informações preliminares apuradas pela reportagem no local, o choque teria ocorrido durante uma tentativa de ultrapassagem.

Com o impacto, Joab foi arremessado contra um poste e não resistiu à gravidade dos ferimentos. O óbito foi constatado ainda no local pelas equipes de socorro.

Joab Sayegue de Lima tinha apenas 18 anos

Atendimento e trânsito

Na outra motocicleta estava uma mulher, que também ficou ferida. Ela foi socorrida e encaminhada a uma unidade de saúde do município. Segundo informações, o estado de saúde dela é estável.

A Polícia Militar realizou o isolamento da área para preservação da cena do acidente, enquanto agentes do Departamento de Trânsito atuaram no controle do fluxo de veículos na região.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e realizou os levantamentos técnicos que irão auxiliar na apuração das causas do acidente.