Mariana Prado, 28 anos, perdeu o controle do veículo no sábado (11); causas são investigadas
Mariana Prado, jovem de 28 anos, residente em Guariba, município da Região Metropolitana de Ribeirão Preto, morreu na tarde de sábado (11) após perder o controle do carro e capotar na Rodovia Washington Luís (SP-310), no quilômetro 186,9, sentido norte, em Rio Claro. O acidente ocorreu por volta das 14h17.
Segundo informações apuradas no local, a condutora de um Ford Fiesta trafegava pela faixa dois quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle do veículo, atingiu a defensa metálica e capotou, parando no canteiro central. Equipes de resgate foram acionadas e levaram a jovem ao hospital, mas ela não resistiu aos ferimentos, e o óbito foi confirmado às 15h56.
O trecho da rodovia ficou parcialmente interditado entre 14h17 e 17h35 para atendimento da ocorrência e remoção do veículo. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Científica, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Rio Claro.