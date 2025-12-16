Polícia Militar no local do acidente. O corpo da vítima, um jovem, já havia sido removido

Colisão ocorreu na manhã desta terça-feira (16), na região da Vila Aparecida. Vítima fatal tinha 18 anos; outra motociclista foi socorrida

Um grave acidente de trânsito registrado na manhã desta terça-feira (16) resultou na morte de um jovem de 18 anos, em Rio Claro.

A ocorrência envolveu a colisão entre duas motocicletas na Avenida Visconde do Rio Claro, situada na região da Vila Aparecida.

De acordo com informações preliminares apuradas pela reportagem no local, os veículos transitavam pela via quando houve o choque.

A colisão teria ocorrido durante uma tentativa de ultrapassagem. Com o impacto, o jovem foi arremessado em direção a um poste.

A vítima não resistiu à gravidade dos ferimentos e o óbito foi constatado pelas equipes de socorro ainda no local do acidente.

Atendimento e trânsito

Na segunda motocicleta estava uma mulher, que também ficou ferida. Ela foi socorrida e encaminhada a uma unidade de saúde do município e passa bem.

A Polícia Militar foi acionada e realizou o isolamento da área para preservar a cena do acidente.

A ocorrência conta com o apoio de agentes do Departamento de Trânsito para o controle do fluxo de veículos na região.

A perícia da Polícia Civil também foi acionada para realizar os levantamentos técnicos que determinarão as causas exatas do acidente.