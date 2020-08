A campanha eleitoral para o pleito à Prefeitura de Rio Claro deve começar em cerca de dois meses por conta do adiamento do dia da votação, que agora ocorrerá em 15 de novembro após mudança aprovada no Congresso Nacional devido à pandemia do novo coronavírus. Diante da proximidade das convenções partidárias, que serão realizadas a partir do dia 31 de agosto, o Jornal Cidade apresenta neste domingo (2) a mais recente pesquisa de intenção de voto ao Poder Executivo.

O levantamento foi realizado em parceria com a Statsol, empresa de inteligência de mercado com 20 anos de expertise em estatísticas e filiada ao Conselho Regional de Estatística da 3ª Região (SP). O instituto, situado em São Carlos, é formado por profissionais oriundos da UFSCar (Universidade Federal de São Carlos) e presta serviços para empresas públicas e privadas, como o Banco Central, Companhia Energética de São Paulo (Cesp), Unimed, Unicamp e prefeituras, entre outros.

Espontânea

Os resultados da pesquisa espontânea apontam que a maioria dos entrevistados ainda está indecisa quanto a em quem votará a prefeito ou prefeita de Rio Claro. O índice aponta que 65,82% ainda não sabem em quem votarão, enquanto 17,08% afirmaram que votarão branco/nulo. No entanto, o eleitorado que se identifica com algum político da cidade indicou 17 nomes possíveis à Prefeitura Municipal.

Em primeiro lugar está o atual prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, com 6,12% das intenções dos entrevistados. Em seguida vem o seu principal adversário na eleição de 2016, o advogado Gustavo Perissinotto, com 2,88%. O vereador Rogério Guedes aparece logo após com 1,26%, mesmo índice obtido pelo ex-vereador Delegado Nivaldo. O parlamentar Paulo Guedes foi indicado por 1,08% dos entrevistados, enquanto o ex-prefeito Nevoeiro por 0,90%.

A vereadora Carol Gomes vem em seguida com 0,54%, a professora Márcia Berbel e o analista João Guilherme tiveram o mesmo índice. O ex-vereador Valdir Andreeta, o médico Dr. Affonso, que tenta se viabilizar pelo PSC, e o ex-deputado Aldo Demarchi tiveram 0,36%. Luciano [como é pesquisa espontânea, apenas o primeiro nome foi indicado] recebeu 0,18%, mesmo índice do ex-prefeito Du Altimari, a professora Aldenir Cardoso, Caíque Peixoto e por fim o ex-prefeito Kal Machado.

Metodologia

Na análise do sócio-diretor do instituto Statsol, Reginaldo Coelho, o alto índice de ‘não sabe’ mostra que os rio-clarenses ainda não estão pensando em eleições. “O eleitor não está pensando neste momento. São 65,82% que responderam que não sabem em quem irão votar”, comenta. Porém, há uma parcela de 17,08% que já declara que não votará em nenhum candidato a prefeito(a) este ano. “Ele já declarou que votará nulo e ponto final. Nas eleições passadas tivemos uma média nacional de 30% de nulos. Mais pessoas poderão assumir que votarão nulo dentro desses que não sabem”, comenta ao JC.

Registrada sob o código SP-07835/2020 na Justiça Eleitoral, a pesquisa entrevistou entre os dias 24 e 27 de julho 545 munícipes de Rio Claro das mais diferentes regiões da cidade, idade, sexo, grau de instrução e nível econômico. O intervalo de confiança é de 95% com margem de erro de 5% para mais ou para menos. Confira na tabela ao lado os resultados da pesquisa JC/Statsol para intenção de voto a prefeito(a).

Perissinotto se destaca mesmo com branco, nulo e indecisos em alta

Pré-candidato a prefeito pelo PSD aparece à frente. Delegado Nivaldo surpreende

Neste cenário estimulado, aa pesquisa eleitoral JC/Statsol 2020 mostra que os índices de eleitores que indicam que votarão em branco/nulo na eleição a prefeito(a) neste ano é grande, com 37,4% dos entrevistados. Os indecisos somaram 9,9% dos entrevistados.

Entre os nomes indicados neste quadro, porém, os munícipes que foram ouvidos pelo levantamento destacaram o advogado Gustavo Perissinotto (PSD), principal adversário no prefeito João Teixeira Junior (DEM) na eleição passada. Perissinotto pontuou em 17,6%. Em seguida está o próprio prefeito Juninho, com 12,6% da preferência dos entrevistados. O pré-candidato Delegado Nivaldo (PDT), que já foi vereador na Câmara Municipal, surpreendeu e aparece próximo do atual chefe do Poder Executivo com 12,4%.

Logo após vem a pré-candidata a prefeita professora Márcia Berbel com 4,3%, depois o analista João Guilherme, nome do PT Rio Claro à eleição com 4% e depois a também professora, pré-candidata Aldenir Cardoso, do PSOL.

No cenário mais amplo de nomes, Perissinotto se mantém em destaque

Índice de branco/nulo/indecisos ainda é grande mesmo com mais nomes sendo apontados

Gustavo Perissinotto, pré-candidato a prefeito pelo PSD, também fica à frente dos demais nomes indicados neste cenário de intenção de votos a prefeito(a) de Rio Claro. O advogado chega a 15,1% da preferência dos entrevistados, mesmo com mais nomes apontados – este quadro tem sete, enquanto os demais, seis.

O atual prefeito Juninho da Padaria aparece no segundo lugar com 11,9%, o ex-vereador Delegado Nivaldo (PDT) em terceiro, com 10,01% das intenções. O ex-presidente da Câmara Municipal, Valdir Andreeta, foi pré-indicado pelo PTB para disputar o cargo e surge com 7% das intenções dos munícipes.

O advogado Sérgio Santoro, que também disputou a prefeito municipal na eleição de 2016, aparece neste cenário com 5,8%. O pré-candidato do PT, João Guilherme, chega a 4,9% das intenções. Márcia Berbel, professora pré-candidata pelo PSB Rio Claro, está com 3,4%. O índice somado de branco, nulo e indecisos chega a 41,8% neste quadro da pesquisa eleitoral.

Ainda indefinido, Paulo Guedes é o nome mais indicado neste cenário

Vereador é da base governista de Juninho e sua candidatura ainda é uma indefinição

Este quadro estimulado da pesquisa JC/Statsol traz outros nomes indicados pelos partidos do município como sendo pré-candidatos a prefeito(a) de Rio Claro na eleição 2020. Neste cenário, a soma do eleitorado que já decidiu votar em branco/nulo (33,8%) com os indecisos (7%) chega a 40,8%, o menor em comparação com os demais.

No entanto, entre os nomes apontados, o vereador Paulo Guedes, do PSDB, é o que mais pontua com 16,7%. Em pesquisas anteriores, o tucano também foi lembrado e obteve boa pontuação. No entanto, a sua candidatura ainda é incerta devido a integrar a base governista e por conta do dilema judicial que enfrenta.

Gustavo Perissinotto (PSD) vem em seguida com 14,6% da preferência dos entrevistados, à frente de Juninho (DEM), que neste cenário tem 9,9% das intenções. O Delegado Nivaldo (PDT) segue na cola do prefeito com 9,2%. A intenção para Valdir Andreeta diminui para 6,3%. Por último está a pré-candidata do PSOL, professora Aldenir Cardoso (2,5%).