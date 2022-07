O Jornal Cidade de Rio Claro promove nesta terça-feira (26), às 20h, uma live sobre ‘Emagrecimento: Armadilhas Emocionais’, pelo perfil do JC no Instagram (@jcrioclaro). A transmissão ao vivo será ministrada por Maria Angela Tavares de Lima, gerente geral do Grupo JC de Comunicação, e Cris Sanches, influenciadora digital fitness.

A live contará com a presença da psicóloga Nathalia R. Leite Antonio, além de outros especialistas para falar sobre diversos assuntos ligados ao emagrecimento.

Maria ngela Tavares de Lima, que também vive um processo de emagrecimento, explica que o objetivo da live é inspirar, motivar e auxiliar quem deseja emagrecer.

“Não se trata de defender nada. Nem tampouco julgar. O mundo é cruel com os gordos – isso é fato. Pessoas gordas são desrespeitadas, sofrem preconceitos, humilhações que começam na infância e não terminam nunca. É um desrespeito que precisa ser fortemente combatido por todos. Não se trata de estética, mas é importante ressaltar que todos os corpos são bonitos. Há beleza no corpo magro, no gordo, no diferente e no igual, por isso, representatividade importa”, afirma a gerente geral do Grupo JC de Comunicação.

Entre os assuntos que serão abordados no encontro virtual estão: preconceito que pessoas gordas vivenciam no dia-a-dia por causa de seus corpos, como aceitar e buscar pelo emagrecimento, dicas para emagrecer de forma saudável e treinos que vão auxiliar no processo.

“Metabolismo lento, genética e problemas na tireoide não te limitam. A única coisa que te limita, é você mesmo. Pensando nisso, eu fiz uma mudança radical em minha vida e parei de colocar empecilhos, foi então que comecei a me dedicar aos treinos e a comer de forma correta e saudável em busca do meu tão sonhado emagrecimento que aconteceu depois de muito esforço e dedicação”, relata a influenciadora que mostra em suas redes seu processo de emagrecimento e rotina de treinos.

Maria ngela reitera o convite para a transmissão ao vivo: “Não defendemos que você emagreça. Nem que não o faça. O corpo é seu, a vida é sua e as regras são suas. Que isso fique bem claro. Quer falar sobre isso? Quer entender sua mente, seus processos? Participe de nossa live”.