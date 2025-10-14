Imagens de limpezas realizadas em outros bairros do município. Fotos: Divulgação/Ascom PMRC

Será o 28º mutirão da prefeitura neste ano. Prefeitura já recolheu 2.312 toneladas de materiais

Jardim Ipê e Vila Martins são os próximos bairros a receberem o mutirão de limpeza realizado pela prefeitura de Rio Claro. A ação está marcada para a próxima quarta-feira, 15, a partir das 8 horas. Um dos objetivos é ajudar a comunidade a eliminar potenciais focos de criadouros do Aedes aegypti, mosquito que transmite a dengue e outras doenças, e que se reproduz em água parada.

Os moradores dos bairros atendidos nos mutirões podem colocar no início da manhã, em frente a suas residências, materiais inservíveis como pneus velhos, latas, móveis quebrados, garrafas e outros itens que possam acumular água. O caminhão da prefeitura passa recolhendo esses itens para fazer o descarte correto.

Será o 28º mutirão da prefeitura em 2025. Até agora, mais de 2.312 toneladas de materiais foram removidas, entre os quais, muitos potenciais criadouros do mosquito Aedes aegypti. No mutirão realizado dia 8, nos bairro Bom Retiro, 72,57 toneladas de materiais foram levadas para o descarte correto.

Além do cata-bagulho, a ação da prefeitura inclui limpeza de terrenos e a recolha, também nos espaços abertos, de materiais que possam ser criadouros do Aedes aegypti. Os agentes de combate a endemias fazem vistorias nas residências e orientam a comunidade sobre prevenção à dengue.

Trabalho semelhante já foi realizado nos bairros Bonsucesso e Novo Wenzel (34,35 toneladas de materiais recolhidos), Paineiras e Panorama (47,5 toneladas), Santa Maria e Jardim das Flores (60,8 toneladas), Consolação e Saúde (132,1 toneladas), Parque São Jorge, Jardim São João e Jardim São Caetano (16,7 toneladas), Parque Flórida (mais de 36 toneladas), Santana e Alto de Santana (mais de 11 toneladas), Jardim Primavera e Jardim Portugal (72 toneladas), Jardim Boa Vista (130 toneladas de materiais recolhidos), Maria Cristina (108 toneladas), bairros Regina Picelli, Residencial Gracioli e Jardim São Caetano (95 toneladas), Cidade Jardim (64,3 toneladas), Jardim Progresso (147,5 toneladas), Araucária (quase 100 toneladas), no distrito de Ajapi (63 toneladas), na Vila Cristina e São Miguel (65 toneladas), Jardim Santa Elisa (67,6 toneladas), Floridiana (56,6 toneladas), Jardim América (55 toneladas), Parque Universitário (90 toneladas), bairro Mãe Preta (84 toneladas), Bela Vista (93 toneladas), Vila Alemã (101 toneladas), Vila Nova (85 toneladas), Arco-íris (53 toneladas) e Cervezão (119 toneladas).

Vale destacar que, de acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 70% dos criadouros do mosquito da dengue estão dentro das residências, por isso a população precisa estar alerta com as condições de sua residência e quintal, para evitar qualquer recipiente com água parada.