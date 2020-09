O fogo que começou no domingo (6) na região do conhecido Porto do Horto Florestal, na beira da Represa do Broa, em Itirapina, está fora de controle.

De acordo com o prefeito de Itirapina a área devastada pelo incêndio é incalculável, já acarretando enormes prejuízos à fauna e a flora: “No momento o fogo é considerado incontrolável e, somente uma grande ação por meio de aviões que lançam água nas chamas poderá cessar tamanho incêndio. Pedimos ajuda do Governo do Estado e aguardamos a chegada das aeronaves”, disse Zé Maria Cândido, chefe do Executivo, que percorreu a área no início da tarde de hoje, quarta-feira (9).

Equipes da Prefeitura de Itirapina, através da Defesa Civil com máquinas, tratores agrícolas e caminhão-pipa estão no local desde domingo, juntamente com profissionais do Horto Florestal e, somente hoje chegaram dois caminhões auto-bomba dos bombeiros para auxiliar na operação.

Praticamente o combate ao incêndio está sendo individual por meio de abafadores e ferramentas, pois os locais são de difícil acesso dos maquinários.