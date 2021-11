Folhapress

O jogador de vôlei Roberto Cazzaniga, que acreditou durante 15 anos que namorava à distância a modelo brasileira Alessandra Ambrosio, revelou em uma entrevista que teve um prejuízo de 700 mil euros, cerca de R$ 4,3 milhões, após se apaixonar pela estelionatária.

O atleta disse que os dois nunca se encontraram, e ela usava fotos da modelo Alessandra Ambrosio pela internet. “Nós nunca nos conhecemos. Nunca. Ela deu mil desculpas, como doença e trabalho. E ainda assim me apaixonei por aquela voz, uma chamada após a outra”, disse em entrevista ao jornal Corriere Della Sera.

“O contato era apenas no celular, quase que diariamente. Ligava antes de eu ir treinar ou à noite, na hora de dormir. Como ela me tirou todo esse dinheiro? Nem sei ao certo, mil euros aqui, outros dois mil ali… No final chegamos a um total de 700 mil. Passado este pesadelo, é como se tivesse acordado de um coma que me fez perder décadas de vida”, completou Cazzaniga.

A revelação do caso foi feita nesta semana, no Italia Uno, em que família e amigos de Cazzaniga pediram ajuda ao programa de televisão para colocá-lo diante da dura realidade. O golpe começou no ano de 2008, quando uma amiga dele, chamada Manuela, deu o telefone de uma mulher que queria conhecê-lo.

A mulher então se apresentou como Maya, e depois afirmou que o nome era um pseudônimo para Alessandra Ambrosio, a modelo brasileira. “Nunca tive dúvidas. Para mim, era ela. Aquela voz me deixou à vontade e me confortou”, contou na entrevista.

“Me pedia dinheiro com desculpas plausíveis, como quando teve que dar um presente, mas o caixa eletrônico foi bloqueado. Mas era impossível vê-la devido às suas constantes viagens de negócios e uma grave doença cardíaca. Ela me dizia que ficava hospitalizada com frequência”, completou o atleta.

Cazzaniga fez empréstimos para a mulher e até pediu dinheiro para seus pais, irmão e amigos. No início, os colegas do time New Matter brincaram com a namorada, já que ninguém a conhecia. No entanto, o ato de pedir dinheiro por tantos anos alertou os amigos do atleta.

Segundo o jornal italiano Il Fatto Quotidiano, na realidade quem falava com o jogador era Valeria, uma mulher de 50 anos, moradora de Sardenha, que recebia o dinheiro que ele enviava periodicamente para custear tratamentos de supostos problemas cardíacos.

“Um dia ele estava no quarto, no escuro. Eu o vejo chorar, pergunto o que ele tem e ele me diz que se apaixonou, mas essa mulher está na UTI para fazer uma operação cardíaca e não pode ir ao hospital porque ficaria com raiva “, disse Danilo, o irmão do jogador de vôlei.

O jogador chegou a pedir empréstimos para conseguir enviar dinheiro para a namorada virtual. Mas foi a ajuda dos amigos e familiares, que procuraram o programa de televisão, que fizeram o atleta descobrir o golpe e apresentar queixa à polícia.

O programa de TV também localizou a mulher que Cazzaniga mandava dinheiro, mas ela negou tudo. “Eu sou Valéria e sou amiga da Maya há muito tempo, conheci-a no período em que conheci a Manuela”, disse a mulher.

A reportagem perguntou o motivo dela receber o dinheiro enviado pelo atleta. Após um breve silêncio, ela respondeu: “Enfim, seja o que for que eu fale, acho que você não acredita em mim.”