A isenção do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) começa nesta segunda-feira (22) em Araras. Os pedidos devem ser realizados até o dia 26 de março, nas unidades do Ganha Tempo.

De acordo com a Secretaria Municipal da Fazenda, aposentados, beneficiários do amparo social do idoso, pensionistas, deficientes e aqueles que possuem menor sob a guarda ou adoção. Nestes casos, não há necessidade de agendamento para a solicitação do benefício e o atendimento será realizado somente na unidade do Ganha Tempo localizada no Centro, localizada na Rua Francisco Leite, 152, das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira.

Já para entidades religiosas ou sem fins lucrativos, empresas com base Lei Municipal Nº 5.010/2017 e proprietários de imóveis com até 70 m², com cadastro até o ano de 200 (desde que seja o mesmo titular), o agendamento é necessário e os pedidos podem ser realizados nas duas unidades do Ganha Tempo: no Centro ou na região Leste, que fica no CAM (Centro de Atendimento ao Munícipe) Guerino Bertolini, na Rua Irineu Carroci, s/nº, José Ometto II. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Outras informações podem ser obtidas pelos telefones 3547-3025 (Secretaria da Fazenda), 3542-7001 (Ganha Tempo – Unidade Centro) e 3547-3196 (Ganha Tempo – Unidade Região Leste).