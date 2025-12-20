Vavá e Márcio fizeram parte de um dos períodos mais marcantes do pagode brasileiro.

O encerramento de 2025 em Rio Claro promete ser marcado por muita música, celebração e boas energias. Neste sábado (20), a partir das 21h, o Floridiana Tênis Clube será palco do Bye Bye 2025, evento que reúne grandes nomes do samba e do pagode e traz como atração principal a dupla Vavá & Márcio, artistas com trajetória consolidada e forte identificação com o público. Conhecidos nacionalmente por terem integrado o grupo Karametade nos anos 90, Vavá & Márcio fizeram parte de um dos períodos mais marcantes do pagode brasileiro.

O Bye Bye 2025 nasce com a proposta de ser mais do que um evento musical: é um encontro para celebrar o fim de um ciclo e a chegada de um novo ano em clima de confraternização. Além de Vavá & Márcio, a programação conta com os shows de Kalzo, União de Amigos e Pagode Santo Dia, além das participações especiais de Vagner Llari e Maju (General Lee), garantindo uma noite diversa e animada do começo ao fim.

Com o tradicional dress code “Venha de Branco”, o evento reforça o simbolismo de renovação, paz e boas vibrações que marcam o período de fim de ano. A expectativa dos organizadores é de grande público, reunindo diferentes gerações em uma noite de música ao vivo e celebração coletiva.

A realização do Bye Bye 2025 é assinada pela Olivati Marketing Produção e Eventos, e Zanotti Eventos. Os ingressos estão disponíveis para venda no Floridiana Tênis Clube, nas Lojas Romeu e Julieta e também de forma online pela plataforma Sympla.