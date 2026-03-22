A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) continua com o calendário do IPVA 2026 neste mês de março. O cronograma prossegue para as placas com final 8, 9 e 0. Como as datas de pagamento vão cair no fim de semana dos dias 21 e 22 para as placas 8 e 9, os proprietários de veículos poderão pagar a terceira parcela na segunda-feira (23), dia do vencimento da placa 0.

A consulta do valor pode ser realizada em toda a rede bancária, a partir do número de Renavam (Registro Nacional de Veículo Automotor) ou diretamente no portal da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP), mediante o Renavam e placa do veículo.

Assim como no ano passado, a fim de facilitar o pagamento do contribuinte que opta pelo parcelamento do tributo, a Sefaz-SP definiu todos os vencimentos no mesmo dia do mês – a placa 8, por exemplo, tem vencimento em 21 de janeiro, 21 de fevereiro, 21 de março, 21 de abril e 21 de maio. Caso o vencimento ocorra em finais de semana ou feriados, o pagamento poderá ser feito no próximo dia útil.​

A Sefaz-SP reforça que as páginas verdadeiras para informações do IPVA 2026 estão no domínio “sp.gov.br”. Não caia em golpes.